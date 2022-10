Juve, attenta: la Premier League si prende il big

Svolta imminente nel calciomercato della Juventus che, a giugno, può vedere partire il big: c’è la Premier League

La Juventus, reduce dalla vittoria di misura sul Lecce grazie alla rete di Fagioli, è già proiettata alla prossima stagione.

Le possibili occasioni dal calciomercato, nel 2023, portano anche a Barcellona: svolta improvvisa per un obiettivo dalla squadra di Xavi.

Addio Barcellona: la Juve è gelata

Marc-Andrè ter Stegen sarà uno dei sacrificati in casa Barcellona per risanare dei conti che, già da mesi soffrono e non poco e che adesso con l’eliminazione dalla Champions League tornano a piangere. A riferire la probabile separazioni è il quotidiano ‘Elnacional.cat’ che sottolinea come nei piani del Barcellona vi sia il racimolare milioni dalle cessioni di alcuni big considerati sacrificabili. Perchè i catalani, nonostante Xavi consideri fondamentale l’estremo difensore tedesco per il suo Barcellona.

Verrà fatta di necessità virtù e le attenzioni di diversi club sono vivissime per il cartellino di ter Stegen che rimane sotto contratto fino al 2025 con la società di Joan Laporta. C’era e c’è la Juventus che ha valutato ormai da mesi il post Szczesny: adesso, però, tutto pare stia per cambiare. Perchè il Newcastle, che già ci ha provato in estate, è pronto a tornare alla carica per l’ex Borussia Dortmund regalando a Howe un grandissimo colpo.

Marc-Andrè ter Stegen può quindi sbarcare in Inghilterra: la Juventus rischia di perdere uno dei possibili eredi di Szczesny per la prossima stagione.