Doppia urgenza a gennaio: 105 milioni, è ‘allarme’ Inter

Nel calciomercato invernale assalto a due big della squadra di Inzaghi. Zhang cosa farà di fronte a una maxi offerta?

“Oggi nessun club può fare a meno del player trading”. Così Beppe Marotta nella conferenza stampa post assemblea dei soci alla domanda su una possibile grande cessione dell’Inter entro giugno 2023 in ottica del raggiungimento dei famosi 60 milioni necessari per la gestione ordinaria del club.

Inter, big a rischio: Zhang e Marotta parlano chiaro

Il presidente Zhang ha detto le stesse cose rispondendo alla domanda su Skriniar: “Se ci sono proposte giuste bisogna sempre considerare se accettare per reinvestire poi su altri calciatori”. In sostanza l’Inter si ripriverà di almeno un big alla fine di questa stagione. O già nella finestra di riparazione? Questo non si può affatto escludere, anzi… Il ‘pericolo’ maggiore può essere il Chelsea di Todd Boehly, col quale in estate si sono chiuse le operazioni Lukaku e Casadei.

Calciomercato Inter, riecco il Chelsea: oltre 100 milioni per Bastoni-Dumfries

I londinesi hanno urgentemente bisogno di rinforzarsi in difesa e sull’out destro visto l’infortunio di Reece James. In tal senso il nome per loro resta quello di Denzel Dumfries, che vanamente hanno provato a comprare l’estate passata. Dietro, invece, occorre un centrale di piede mancino abile pure nella linea a tre. In questo caso il prescelto non può che, eventualmente, essere Alessandro Bastoni. Per entrambi, il Chelsea potrebbe mettere sul piatto qualcosa come 105 milioni di euro. 55 per il Nazionale azzurro, 45 per l’olandese.