Skriniar “aiuta” la Juventus: così Allegri ha il suo difensore

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe arrivare a Nikola Milenkovic anche grazie alla mancata partenza di Milan Skriniar dall’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è stata ufficialmente eliminata dalla Champions League.

Una tragedia sportiva per la Vecchia Signora che non passava la prima fase addirittura dal lontano 2013 quando a far fuori i bianconeri era il Galatasaray con Roberto Mancini e Wesley Sneijder come mattatore. Sulla panchina della Juventus c’era Antonio Conte. Il tecnico leccese è il grande sogno oggi dei tifosi bianconeri, un suo ritorno riporterebbe entusiasmo a Torino dopo quanto accaduto nelle ultime stagioni. Prima c’è stato l’addio di Massimiliano Allegri, con l’arrivo di Maurizio Sarri, poi l’ex Napoli è stato sostituito da Andrea Pirlo per poi tornare al mister livornese che, alla seconda stagione della sua nuova esperienza alla Juventus, sembra aver toccato forse il punto più basso della storia recente del club. Ora però c’è una stagione da concludere e la Vecchia Signora deve riuscire almeno a centrare la qualificazione in Champions League per la prossima annata e ciò potrebbe passare anche dalle operazioni in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus, grandi manovre a gennaio “grazie” all’Inter

La Juventus di Massimiliano Allegri, per migliorare la situazione in Serie A, potrebbe tornare sul mercato soprattutto per il reparto difensivo. Il nome caldo resta quello di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina che ha da poco rinnovato fino al 2027 con la società viola. Il giocatore serbo è stato anche un obiettivo dell’Inter, ma tutto può cambiare con il rinnovo di Milan Skriniar. Se il giocatore slovacco dovesse proseguire la sua avventura con la Beneamata allora lascerebbe strada libera alla Vecchia Signora per tentare un assalto immediato a Milenkovic, magari mettendo sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro.