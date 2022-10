Allegri tenta il sorpasso sull’Inter: ecco la mossa per l’obiettivo congiunto

La Juve pensa di sostituire uno dei suoi centrali tornando a bomba su un profilo che piace anche all’Inter, in caso di partenza di Skriniar

Messa in archivio l’eliminazione nella fase a gironi di Champions League, alla Juventus non resta che concentrarsi sull’ultimo impegno ufficiale in programma per limitare quantomeno i danni e tentare l’approdo in Europa League. Al contempo, però, c’è da badare anche al campionato: compito di Allegri e del resto della squadra bianconera è di risalire la china dopo una sfilza di risultati deludenti.

Intanto la dirigenza è vigile non soltanto sulla posizione del tecnico, forte dell’ultima iniezione di fiducia da parte di Agnelli, ma anche di alcuni elementi che potrebbero presto far capolino altrove. Uno di questi è sicuramente Federico Gatti, per via delle scarne prestazioni e il basso minutaggio a disposizione. Il difensore centrale, sebbene sia stato blindato per il futuro, potrebbe lasciare la Juventus in prestito oppure come contropartita utile al raggiungimento di un profilo di punta del campionato italiano: Nikola Milenković, di proprietà della Fiorentina.

Calciomercato, Milenkovic spartito tra Juve e Inter

Quest’ultimo rappresenta l’ultima roccaforte dei viola, spesso altalenanti in questo avvio di stagione, e Commisso è conscio di possedere dalla sua un elemento prezioso che fa gola a tante big. In questo scenario la Juventus dovrebbe non soltanto offrire un conguaglio cash in aggiunta al cartellino di Gatti, ma sfidare al rialzo anche l’Inter – come accaduto in precedenza per Bremer – che dalla sua ha da valutare ancora la posizione di Skriniar. In caso di mancato rinnovo dello slovacco, infatti, Marotta e Ausilio punterebbero tutto sul serbo.