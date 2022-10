Juventus quanti errori, da Agnelli ad Arrivabene: arriva la sentenza

La situazione della Juventus da inizio stagione continua a essere disastrosa: arriva la sentenza su Agnelli, Arrivabene e Cherubini

Non migliora la situazione in casa Juventus e l’eliminazione dalla Champions League è il primo fallimento arrivato in anticipo in questo inizio di stagione. Il lavoro di tutti continua a essere messo in discussione, in primis ovviamente quello di Massimiliano Allegri.

Non è esente dalle critiche però la dirigenza bianconera, specialmente Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Sul loro operato arriva una sentenza netta.

“Grandi responsabilità di Agnelli, ha sbagliato a richiamare Allegri: la sentenza sulla Juventus

La Juventus vive un momento difficile, forse il peggiore dell’ultimo ventennio. L’addio alla Champions League è il primo obiettivo fallito, mentre in campionato le cose non vanno meglio, con i bianconeri costretti a risalire la classifica.

A Calciomercato.it in onda su Tv Play, l’influencer Damiano ‘Er Faina’ ha espresso sua opinione sul momento delicato della Juventus affermando: “Trovo grandi responsabilità di Andrea Agnelli, perché secondo me ha sbagliato a richiamare Massimiliano Allegri, che stimo tantissimo. Ma credo che non fosse il momento giusto. Chi conosce Massimiliano e sa la sua storia forse doveva prevederlo”. Poi su Maurizio Arrivabene spiega: “È una scelta sbagliata, per me nel calcio devono esserci persone a livello dirigenziale che si intendono di calcio, uomini di calcio. Non manager che un anno stanno in Ferrari e l’anno dopo stanno nel calcio”. Infine sul direttore sportivo Federico Cherubini afferma: “Non è mai stato un dirigente, ottimo scouting, ma non è un dirigente. È un ottimo scopritore di talenti, ma non un dirigente”. Dunque un quadro completo di quelle che potrebbero essere le problematiche in casa Juve in questo difficile momento.