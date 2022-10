Allegri sfida Mourinho: sul piatto il gioiello spagnolo

Dopo aver sfiorato l’accordo, la scorsa estate, per il passaggio di Zaniolo in bianconero, Juve e Roma si sfidano per un talento della Liga

Accomunate da un qual certa delusione per le prestazioni offerte in alcuni match chiave – con la differenza che la Juve è uscita dalla Champions, mentre la Roma è ancora in corsa per il passaggio del turno in Europa League – bianconeri e giallorossi cercano linfa vitale dal mercato di gennaio.

Nonostante un bilancio che non dovrebbe consentire, ad entrambe, milionari voli pindarici, l’occhio ai giovani talemti sparsi per l’Europa è sempre ben aperto. Nell Liga, più precisamente dal sempre troppo sottovaluto Villarreal, c’è in profilo ambìto dai due club italiani. Ora che Unai Emery ha clamorosamente preso la via di Birmingham, la dirigenza gialla potrebbe allentare la presa su qualche gioiello custodito gelosamente fino all’altro giorno.

Allegri prova ad anticipare Mourinho per l’attaccante spagnolo

Non ci sono solo Pau Torres e Alfonso Pedraza tra i talenti che il ‘Sottomarino Giallo’ annovera nella sua rosa. In questa stagione si sta infatti mettendo in luce un attaccante, classe 2001, che soprattutto in Conference League sta facendo sfracelli. Parliamo di 4 gol e 2 assist in 5 partite disputate nella competizione europea. Il suo nome è Alex Baena, uno dei prodotti di lungo corso delle Giovanii del Villarreal. Il contratto del giocatore scade nel 2025, ma il club spagnolo potrebbe cedere ad un’offerta, soprattutto se questa fosse composta da solo cash.

La valutazione di mercato è pari a 10 milioni, ma il profilo in questione è certamente in crescita. La Roma di Tiago Pinto e José Mourinho aveva già fatto dei sondaggi esplorativi sull’attaccante, ma nelle ultime ore la Juve si sarebbe inserita prepotentemente. Si profila l’ennesima battaglia tra i due club rivali, da tempo nemici-amici sul campo delle trattative di mercato. Archiviata la complicata operazione Zaniolo, Federico Cherubini e Tiago Pinto provano la via iberica per risolvere le loro grane.