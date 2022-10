Il Milan prepara un super colpo a gennaio: arriva ad una condizione

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere nel mirino Mislav Orsic, esterno della Dinamo Zagabria: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Champions League e non solo

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un buonissimo inizio di stagione nel campionato italiano di Serie A.

I rossoneri, reduci dalla vittoria della scorsa stagione ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi, vogliono ora raggiungere la seconda stella prima dei cugini nerazzurri. La partenza è stata sicuramente di buon auspicio. Il Milan di Pioli si trova infatti al secondo posto alle spalle del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, trascinati da un grandissimo gioco corale, si trovano a guidare la competizione, soprattutto dopo i trionfi nei big match in Serie A contro Lazio, Roma e proprio il Milan. In quella gara, la squadra di Pioli è stata costretta a fare a meno di Rafael Leao, squalificato per un’espulsione rimediata in casa della Sampdoria allora di Marco Giampaolo. Senza il talento portoghese il Diavolo ha messo in mostra un gran gioco, ma è forse mancato un pizzico di cinismo che potrebbe arrivare nella finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, colpo sulla fascia: ecco come può arrivare

Il Milan sta affrontando le ultime due giornate del gironcino di Champions League a caccia di una fondamentale qualificazione agli ottavi di finale che garantirebbe prestigio, ma soprattutto una grande spinta economica per la squadra di Pioli che potrebbe anche tuffarsi sul mercato per rinforzare ancor di più la rosa in vista del rush finale. Il nome interessante potrebbe arrivare proprio da una rivale in Champions, la Dinamo Zagabria. Stiamo parlando di Mislav Orsic, stella della società croata, che andrebbe a ricoprire il ruolo di jolly offensivo e riserva di lusso di Rafael Leao. La valutazione del classe 1992 è di circa 10 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza con la Dinamo nel 2026.