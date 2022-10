Non solo Conte, doppio ‘colpo’ dal Tottenham nel prossimo calciomercato estivo. Lo scenario

“È un argomento di cui col club parleremo al momento giusto. Dopo un anno ho capito tante cose, so qualche è stato il nostro punto di partenza e so quanto tempo ci vuole per essere competitivi”.

“Il club sa quanto è importante migliorare la rosa, sia a gennaio che in estate, anche se io adesso sono concentrato solo sul campo. Dobbiamo arrivare alla sosta del Mondiale nel migliore dei modi”. In conferenza stampa, alla vigilia della Champions League, Antonio Conte è tornato sulla questione rinnovo dribblando le domande e concentrandosi sul campo. Il primo obiettivo è l’accesso agli ottavi di finale di Champions: “Vogliamo dimostrare di meritare di questa competizione, la migliore in Europa senza dimenticare che quando sono arrivato eravamo noni in classifica e giocavamo in Conference League. Andare avanti in Champions sarebbe un ottimo risultato per tutti”. L’ex Inter e Juventus negli ultimi giorni è finito nel mirino dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive, e il rinnovo sembra tutt’altro che una formalità. Alla finestra c’è sempre la Juventus.

Calciomercato Juve, Conte e la possibile richiesta per il ritorno in panchina

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. In caso di nuovo fallimento da parte di Allegri, la dirigenza della Juve potrebbe fiondarsi proprio sull’ex bianconero. Una delle prime richieste avanzate dal tecnico potrebbe essere quella di Romero, ceduto proprio dalla Juve agli ‘Spurs’: un eventuale doppio ritorno da tenere d’occhio. Staremo a vedere.