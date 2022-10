Caos tra i dirigenti in Fiorentina-Inter: la Procura Federale apre un fascicolo

Tra Fiorentina e Inter è successo di tutto al Franchi, tanti gol e caos nel finale: la Procura Federale apre un fascicolo sull’accaduto

Spettacolo e caos nella partita tra Fiorentina e Inter andata in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Le due squadre hanno dato vita a una partita ricca gol e combattuta fino all’ultimo, decisa dal gol di Mkhitaryan nel finale che ha fissato il punteggio sul 3-4.

Una vittoria importante per i nerazzurri per risalire la classifica e una sconfitta dolorosa per la viola. Ma a termine della partita gli animi erano sin troppo infiammata ed è successo di tutto. A intervenire ora è la Procura Federale che apre un fascicolo sull’accaduto.

Fiorentina-Inter, pugni sulle porte dai dirigenti: la Procura Federale apre un fascicolo

Le polemiche per Fiorentina-Inter non si sono fermate dopo la partita soprattutto per il contrasto che vede protagonista Dimarco in area, che entra duro sull’avversario e concede il penalty alla viola. Un ulteriore caso si crea invece nel finale del match, quando il caos si scatena negli spogliatoi.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Procura Federale avrebbe deciso di aprire un fascicolo poiché ci sarebbero state aggressioni verbali e pugni sulle porte degli spogliatoi da parte dei dirigenti dei club. Verranno dunque ascoltati dalla Procura i tesserati che sarebbero coinvolti nei fatti.