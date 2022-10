Benfica-Juve, monta la rabbia sui social: “Bollito da almeno due anni”

Proprio quando la Juve aveva raddrizzatro la gara col Benfica, è arrivata un’ingenuità che ha fatto scatenare i tifosi bianconeri

Aveva appena pareggiato. Dusan Vlahovic, con un gol oggetto di attenta verifica da parte del VAR, aveva raddrizzato temporaneamente la barca bianconera, traballante dopo il vantaggio del Benfica firmato Antonio Silva al 17′.

Le pur flebili speranze di qualificazione erano state in qualche modo rinvigorite dalla rete del serbo, che stava tenendo in piedi la Juve. Dopo appena 7′ però, ecco il patatrac. Un ingenuo quanto netto fallo di mano di Cuadrado ha comportato l’inevitabile concessione del calcio di rigore. Puntualmente trasformato, come all’andata, da Joao Mario. La frittata è stata poi completata dal bellissimo gol di tacco di Rafa Silva al 35′. E a fine primo tempo la Juve è sotto 3-1. Su social i tifosi della Vecchia Signora hanno fatto capire a chiare lettere di non aver gradito affatto la prestazione e soprattutto l’intervento del colombiano.

Disastro Cuadrado, tifosi juventini scatenati sui social

#Cuadrado deve sedersi in panchina e rialzarsi il 30 giugno per i saluti. Non se ne può più. #BenficaJuve — Un McChicken per McKennie (@matteozini_19) October 25, 2022

#Cuadrado giocatore bollito da almeno due anni. C’è poco da protestare, in Europa rigori del genere li fischiano. Mi soffermerei piuttosto su come si è fatto imbucare in un 2vs2 nell’azione che ha provocato il fallo. Imbarazzante, chi lo difende non capisce un cazzo di pallone. — Rocco Pio D’Aloia (@RoccoPioDAloia) October 25, 2022