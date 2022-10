Juve, due colpi ‘grazie’ a Messi: servono 90 milioni

La Juventus è pronta a firmare una rivoluzione nel prossimo calciomercato estivo: due colpi da sogno, assist di Messi

La Juventus si gode il successo sull’Empoli e, nel frattempo, guarda al futuro. In attesa di sapere cosa ne sarà della squadra di Allegri in Champions League (domani c’è Benfica-Juventus) la ‘Vecchia Signora’ valuta quelle che, nel 2023, potrebbero essere le operazioni giuste per potenziare la rosa.

Indipendentemente da chi sarà l’allenatore dal giugno 2023, il calciomercato della Juventus può intrecciarsi a stretto giro con il futuro di Lionel Messi. L’argentino è in scadenza con il PSG e la sua prossima mossa può ‘regalare’ due colpi di assoluto spessore alla ‘Vecchia Signora’.

Messi saluta il PSG: la Juve prepara 70 milioni

Non è un mistero, se ne vocifera ormai da mesi, come il futuro di Lionel Messi possa essere nuovamente al Barcellona. L’approdo al PSG e l’esperienza francese non ha mai infiammato il cuore della ‘Pulga’ che non ha mai nascosto di voler far ritorno a casa, in Catalogna. Stando a quanto viene riportato oggi da ‘Elgoldigital.com’, infatti, Laporta starebbe valutando la pista Messi ma, anche se arrivasse a parametro zero, i costi rimarrebbero comunque molto alti. Ecco perchè da Barcellona valutano ben due cessioni che, per motivi diversi, non rientrano tra le priorità di Xavi. In primis Ousmane Dembele, che ha rinnovato fino al 2024 nei mesi scorsi: già accostato con forza alla Juventus, il francese rimane nel mirino per giugno. La sua valutazione è di 50 milioni: la rivoluzione bianconera passerà dall’attacco, con l’ex esterno del Borussia che torna in primissimo piano.

Attenzione anche a Ferran Torres, poco considerato e sfruttato da Xavi: il suo agente avrebbe avanzato la richiesta per un addio, anche in prestito, per permettere di essere valorizzato lontano dalla squadra blaugrana. L’ex City, arrivato a gennaio scorso per 55 milioni, ha accumulato solo 456′ e nonostante delle belle prestazioni, continua a rimanere solo un’alternativa di lusso. Potrebbe dire addio per 40 milioni: Laporta, dunque, punta ad incassare una cifra vicina ai 90 milioni.

E la Juventus? I dirigenti bianconeri sono interessatissimi ma sembrerebbero potersi spingere per un’offerta che comprenda entrambi i cartellini, non oltre il 60-70 milioni di euro.