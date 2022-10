Intreccio clamoroso: Ancelotti fa affari con Juve e Milan

Clamoroso asse di mercato tra Real Madrid, Juventus e Milan: dalla girandola di scambi si sviluppa uno scaenario affascinante

Da sempre possibile bacino di reperimento grazie ai tanti esuberi di lusso storicamente presenti nella sua rosa – soprattutto da quando il presidente, anzi il ‘Presidentissimo’, è Florentino Perez – il Real Madrid è spesso al centro di possibili trattative con i top club della Serie A. Già la scorsa estate la telenovela Asensio ha occupato pagine e pagine delle cronache di mercato, così come il possibile arrivo di gente come Isco o lo stesso Casemiro nel nostro campionato.

Negli ultimi giorni, complice la grande prestazione di Brahim Diaz nella sonante vittoria del Milan contro il Monza, i possibili intrecci tra la Casa Blanca e le società italiane hanno ripreso vita. Il motivo è semplice. Approfittando della volontà di Marco Asensio di lasciare le Merengues – del resto il contratto in scadenza nel prossimo giugno non verrà rinnovato – Perez e Ancelotti starebbero pensando di riprendersi il talento iberico, attualmente in prestito al Milan. L’intreccio di mercato coinvolge anche la Juventus. Vediamo come.

Intreccio Real-Juventus-Milan: ecco cosa succede

Il talento mancino del Real Madrid ha scelto la sua destinazione. È la Juventus, che già nella scorsa estate ha battagliato col Milan per arrivare al calciatore. Con la partenza del maiorchino in direzione Torino il club della Capitale eserciterebbe l’opzione di controriscatto sul fantasista del Milan, che a quel punto resterebbe a bocca asciutta. O forse no. Perchè proprio dal triangolo di mercato spunta il possibile ‘risarcimento’ tecnico per la società di Via Aldo Rossi.

Con l’arrivo di Asensio, la Juve dovrebbe liberarsi di uno dei suoi esuberi sul fronte offensivo. L’indiziato numero uno è Moise Kean, apparso finalmente tornato su buoni livelli nell’ultima affermazione casalinga deI bianconeri. La sociatà di Andrea Agnelli dovrebbe innanzittuto riscattare l’Azzurro dall’Everton – il prezzo concordato, si sa, è pari a 28 milioni – per poi intavoare con Maldini una trattativa per la cessione. Il triangolo di mercato italo-spagnolo troverebbe così la sua conclusione.