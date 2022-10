Sconcerti spiazza: attacco a Spalletti in diretta

Il Napoli è la squadra più in forma del campionato, con il primo posto in classifica a quota 29 punti. Ma le vittorie maturate non convincono tutti.

In questa prima parte di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti si sta dimostrando la squadra più in forma. I partenopei sono al primo posto in classifica con 29 punti realizzati con nove vittorie e due pareggi, e con 26 gol realizzati e 9 subiti. Con le 26 reti realizzate si conferma anche il miglior attacco del campionato. Nonostante questo grande inizio non solo in campionato ma anche in Champions League, dove il Napoli ha ottenuto il passaggio del turno con due giornate di anticipo, non tutti sono convinti della squadra del tecnico toscano, criticata per la partita di ieri e per come non domini le partite importanti.

Uno di questi è Mario Sconcerti che, giudicando la gara di ieri, ha dichiarato di non aver visto un grande Napoli. Ai microfoni di TeleRadioStereo, infatti, ha dichiarato che è stata una “vittoria meno brillante di tante altre: a me, infatti, il Napoli non è piaciuto tantissimo”. Sulla Roma di Jose Mourinho ha invece aggiunto che “la Roma, invece, mi dà la sensazione che si è interrotta una crescita che si stava vedendo. Pellegrini? Non è brillante come lo scorso anno ieri, poi, Mourinho gli ha chiesto esplicitamente di marcare Lobotka”.

Mario Sconcerti non entusiasta del Napoli di Spalletti

Sconcerti, ha continuato il proprio intervento sul club campano aggiungendo che “le tre partite grosse che la squadra azzurra ha vinto, le ha vinte sempre all’ultimo minuto, dando sempre la sensazione di essere una squadra, ma senza dominare”. Un attacco a Luciano Spalletti che, secondo lui, non vince le partite dominandole sul campo. Insomma, nonostante le vittorie ottenute contro squadre importanti anche in ambito europeo come il Liverpool, il tecnico toscano non convince tutti sulle reali qualità del suo Napoli. Vedremo se Spalletti smentirà queste dichiarazioni sul campo, a suon di grandi prestazioni da parte del suo Napoli. Intanto gli azzurri stanno preparando la gara di mercoledì con il Rangers, per chiudere in bellezza il girone al Maradona con la qualificazione già in tasca.