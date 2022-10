Sogno Mourinho: possibile ritorno, assalto a Dybala

Josè Mourinho è riuscito nell’impresa di vincere la Conference League a Roma, ma ora il suo futuro potrebbe essere altrove

Novità importanti in casa Roma per quanto riguarda il futuro dell’allenatore portoghese, che ha iniziato da anni il progetto alla guida della compagine capitolina. Prima è arrivato il successo in Conference League, mentre ora l’ex tecnico di Inter e Real Madrid vorrebbe regalare anche lo Scudetto ai tifosi giallorossi.

Come svelato dal portale spagnolo “El Nacional” il Real Madrid dovrà fare i conti con l’addio di Carlo Ancelotti, che ha rivelato che lascerà il club spagnolo dopo il contratto in scadenza nel 2024.

Così anche il giornalista Enrico de Lellis ha rivelato come per il post Ancelotti ci sia anche in agenda il nome di Josè Mourinho per un ritorno da urlo ai blancos. Proprio dopo l’esperienza incredibile alla guida dell’Inter, lo Special One decise di volare a Madrid subito dopo la finale di Champions League vinta con i nerazzurri.

Real Madrid, anche Dybala con il ritorno di Mourinho

In questo modo potrebbe esserci anche la pazza idea di Paulo Dybala, attualmente ai box per infortunio. Dopo l’addio alla Juventus, la Joya ha firmato a parametro zero con la Roma inserendo nel suo contratto anche una clausola alquanto bassa per il suo valore, pari a circa 20 milioni di euro. Mourinho potrebbe così tornare al Real dopo l’avventura in Serie A cercando così di essere protagonista indiscusso confermandosi sempre a livelli altissimi.