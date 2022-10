Inter, l’ex vuole andar via: ecco lo scenario

L’ex Inter non si è ancora ambientato al meglio e può chiedere la cessione: ha un solo obiettivo

L’Inter sta sperimentando nuovi giocatori sulle fasce, da Dimarco e Gosens sulla sinistra a Dumfries e Bellanova a destra, con il solito jolly Darmian.

I nerazzurri negli ultimi due anni hanno perso i due esterni titolari, Hakimi e Perisic, indispensabili per il 3-5-2 prima di Conte e ora di Simone Inzaghi. L’Inter ha dovuto, quindi, ricominciare da zero, cercando di trovare una quadra in quel ruolo piuttosto delicato. Dumfries, ad esempio, ha preso il posto proprio di Achraf Hakimi. L’esterno marocchino ha lasciato un vuoto difficile da colmare su quella corsia per i nerazzurri ma da quando è arrivato al Paris Saint-Germain non si è ambientato al meglio. Qualche problema ad entrare negli schemi tattici del club parigino, oltre che a problemi nello spogliatoio. Ad oggi Hakimi ha un bel ricordo dell’Inter, con cui si è laureato campione d’Italia nel 2020, ma ha una sola priorità.

Inter, Hakimi vuole tornare al Real Madrid

Hakimi ha un grande obiettivo, quello di tornare nella sua ex squadra: non si tratta, però, dell’Inter, né del Borussia Dortmund. Come riportato da ‘interlive’, il club in questione è il Real Madrid, con cui è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Con questo non significa che Hakimi non tornerebbe volentieri a Milano, ma l’Inter non ha la capacità economica in questo momento per sostenere un ritorno del marocchino.

Basti pensare all’ingaggio di 8 milioni che percepisce a Parigi e della volontà del Paris di non lasciarlo andare, dopo averlo prelevato dall’Inter durante la scorsa estate per 60 milioni di euro più 10 di bonus.