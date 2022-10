L’Iran e il possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale: che cosa sta succedendo

Ci avviciniamo all’inizio del Mondiale in Qatar: dalla questione dell’Iran al possibile ripescaggio dell’Italia

Il Mondiale di calcio in Qatar è ormai alle porte: poco meno di un mese, esattamente il 20 novembre inizierà il primo campionato del Mondo in inverno.

Intanto non mancano i disordini e le polemiche attorno alla questione dell’Iran. La richiesta da parte di un gruppo di calciatori e le pressioni anglosassoni contro il paese che nega i diritti alle donne è di lasciare fuori l’Iran dai Mondiali, come riportato da ‘La Stampa’. Nonostante le continue pressioni, la Fifa al momento non ha intenzione di fare un passo indietro, né di mettere in agenda la questione che si sta facendo sempre più concreta e ingestibile.

Iran fuori dal Mondiale? Le chance dell’Italia

In merito alla questione dell’Iran e del Mondiale in Qatar ha rilasciato un tweet il giornalista italiano Giovanni Capuano che ha sottolineato come non sia ancora arrivata nessuna comunicazione alla FIGC in merito a un possibile ripescaggio dell’Italia di Roberto Mancini. Inghilterra-Iran è prevista per il 21 novembre ma la situazione nel Paese asiatico nelle ultime settimane è molto grave, con la repressione delle proteste di piazza dopo la morte di Mahsa Amini. La novità è che 149 attivisti iraniani hanno scritto una lettera alla Fifa, ricordando la presa di posizione di alcuni atleti e chiedendo l’esclusione del loro Paese dalla Coppa del Mondo.

L’Italia è la migliore nel ranking Fifa tra le non qualificate ma la possibilità che venga ripescata è minima. Nel caso di esclusione dell’Iran sarebbe più naturale richiamare la prima asiatica rimasta a casa. Nonché gli Emirati Arabi, che peraltro non sono i migliori amici del Qatar.