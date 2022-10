“Testa di c***o”: caos Conte-Bentancur, ecco cosa è successo

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha attaccato duramente Rodrigo Bentancur durante la gara di Premier League col Manchester United

In queste ore sta facendo parecchio discutere la partita di Premier League Manchester United-Tottenham, andata in scena ieri sera all’Old Trafford. L’incontro, d’altronde, era molto sentito da entrambe le squadre e, alla fine, i tre punti se li sono conquistati meritatamente gli uomini di ten Hag, col match terminato sul punteggio di 2 a 0.

Protagonista in negativo Cristiano Ronaldo, lasciato nuovamente in panchina dal tecnico olandese (accade ripetutamente da inizio stagione). A CR7, ovviamente, non va giù il fatto di essere diventato ormai a tutti gli effetti una riserva, spesso e volentieri relegata in panchina. Tant’è che, nonostante la bella prova messa in scena dai compagni in una gara fondamentale, il portoghese si è ritirato negli spogliatoi poco prima del triplice fischio dell’arbitro. Ulteriore segno evidente dell’insoddisfazione e della sofferenza di CR7. Questo, però, non è l’unico episodio da sottolineare per quanto concerne la sfida tra ‘Red Devils’ e ‘Spurs’. L’altro, in particolare, riguarda gli ex Juventus Antonio Conte e Rodrigo Bentancur.

Manchester United-Tottenham, Conte furioso con Bentancur: “Testa di c***o”

Prova ampiamente deludente – di gran lunga sotto la sufficienza – da parte del centrocampista uruguaiano, che ha letteralmente scatenato la furia del mister salentino. Sul finire del primo tempo, Conte si è lasciato andare ad un rimprovero durissimo nei confronti del classe ’97, senza mezzi termini. “Passa la palla testa di c***o!“, la reazione furibonda del trainer salentino ripresa dalle telecamere. Insomma, la tensione – come da previsioni – era davvero alle stelle. Ora il Tottenham è chiamato a riscattarsi immediatamente col Newcastle, in modo da lasciarsi subito alle spalle la notta piena di ombre in quel di Manchester.