Inter e Juventus, ci risiamo: assalto già a gennaio

Juventus e Inter continuano a lavorare in ottica futura: assalto in vista di gennaio per il talento della Liga

Novità importanti per Inter e Juventus sempre al lavoro in vista di nuovi colpi di calciomercato: idea già a gennaio per rinforzare le corsie esterne.

Qualcosa può cambiare già in vista di gennaio con Juventus e Inter che sono molto interessate al terzino del Villarreal, Alfonso Pedraza, che ha il contratto in scadenza con il club spagnolo fino al 2026. Già in estate il club nerazzurro ci aveva provato, ma alla fine la situazione di Gosens ha bloccato tutti i piani. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro: di fatto con il suo agente, Peris Ros, c’è stata anche una chiacchierata con la Juventus che intende sempre rinforzare le corsie esterne.

Inter e Juventus, Pedraza il colpo di gennaio

Nonostante il rinnovo fino al 2026, Pedraza potrebbe dire addio al Villarreal in caso di offerta top dai maggiori club d’Europa. Inter e Juventus continuano a mostrare un vivo interesse nei suoi confronti per provare a rinforzare le rispettive rose. Un profilo davvero avvincente, che è sempre accostato alle migliori compagini della Serie A. Ancora un duello a distanza tra bianconeri e nerazzurri, che vogliono sempre puntellare la rosa a disposizione dei propri allenatori per essere protagonisti anche in campo internazionale dopo le delusioni degli ultimi anni.