“Sconcertante, Ronaldo via”: la sentenza è definitiva

Ronaldo è al centro di un vero e proprio caso mediatico, dopo la vittoria del Manchester United contro il Tottenham: c’è il verdetto su CR7

Lo stato d’animo di Cristiano Ronaldo continua a non essere dei migliori, per usare un eufemismo. E la situazione sembra che stia peggiorando di partita in partita. CR7, infatti, è considerato da mister Erik ten Hag una riserva a tutti gli effetti. Ieri, nella gara di Premier tra Manchester United e Tottenham, l’asso portoghese è partito nuovamente dalla panchina, come accade ormai dall’inizio della stagione.

Una decisione per nulla presa bene dal campione di Madeira, pizzicato dalle telecamere mentre rientrava negli spogliatoi a pochi minuti dal triplice fischio del direttore di gara. L’episodio fa ancora più rumore del solito, perché i ‘Red Devils’ stavano vincendo 2 a 0 (risultato finale) una sfida assai importante per il prosieguo dell’annata in campionato. Il tecnico olandese, in sala stampa, non ha voluto dare peso allo spiacevole accaduto, utilizzando espressioni abbastanza forti e chiare: “Oggi non mi interessa Ronaldo, ce ne occuperemo domani. Voglio mantenere elevata l’attenzione su questa squadra, sui calciatori che sono andati in campo“.

Ferdinand contro ten Hag: “Dovrebbe lasciar andare Ronaldo”

Il grande ex United Rio Ferdinand, però, non è dello stesso avviso. La leggenda inglese, dal canto suo, si è schierata dalla parte di Ronaldo, criticando duramente la scelta dell’allenatore: “L’unica spiegazione logica che mi viene in mente è che Ronaldo sia stato preservato per la gara del weekend contro il Chelsea – ha detto Ferdinand sul suo canale youtube ‘FIVE’ -. Penso che CR7 sarà assolutamente furioso, non mi aspetterei una reazione diversa da lui“.

Continua: “Erik ten Hag dovrebbe pensare molto attentamente a ciò che fa. Se non vede Cristiano titolare più spesso nella sua squadra, allora credo che debba lasciarlo andare via. Così non è giusto per nessuno. Perché lo United non l’ha lasciato partire, se ten Hag sapeva che il portoghese non sarebbe stato centrale nei suoi piani? Questa è la parte sconcertante per me“.