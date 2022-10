Svolta in panchina, dietrofront improvviso: Juve e Inter sperano ancora

Il futuro in panchina di Juventus e Inter potrebbe ancora cambiare: arriva la svolta con il dietrofront che le fa ancora sperare

La Juventus e l’Inter continuano il loro percorso per rialzarsi durante questa prima parte di stagione. Per i bianconeri la situazione è certamente più difficile visto che in Champions League ormai non c’è più nulla da fare, mentre ai nerazzurri servirà una vittoria per passare agli ottavi.

A causa di questo inizio difficile di stagione le posizioni di Massimiliano Allegri e di Simone Inzaghi continuano a essere in bilico. Le due società iniziano a guardarsi intorno per un eventuale erede dei tecnici in panchina e per uno di quelli in lista si potrebbero riaccendere le speranze.

Pochettino non convinto dell’Aston Villa: Juventus e Inter tornano a sperare

Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi devono ancora lavorare per riuscire a riconquistare la fiducia di Juventus e Inter. I due tecnici dopo un inizio di stagione deludente vedono le loro panchine essere ancora poco stabili. Tra i nomi in lista per sostituirli c’è anche quello di Mauricio Pochettino, dato vicino all’Aston Villa, ma ora tutto potrebbe cambiare.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, Pochettino non sarebbe convinto che la rosa dell’Aston Villa possa adattarsi al suo modo di giocare. Così il suo approdo nel club sembra complicarsi, con Juventus e Inter che potrebbero tornare ad avere una soluzione in più per la panchina.