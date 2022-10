Inzaghi torna a sorridere: Il big è pronto per Firenze

Buone notizie arrivano dall’infermeria per l’Inter, che vede due calciatori importanti pronti al rientro.

Simone Inzaghi può sorridere per il recupero di due calciatori molto importanti. Il recupero più atteso è quello di Romelu Lukaku che potrebbe partire con la squadra per Firenze. Gli esami svolti, infatti, non hanno segnalato problemi e, per questo motivo, la sua presenza in panchina contro la viola è quasi una certezza.

Ovviamente la decisione finale se portarlo o meno a Firenze sarà presa da Simone Inzaghi che, però, dovrebbe dare il via libera. Una notizia importante per in nerazzurri, che potranno nuovamente contare sui gol del bomber belga. Le buone notizie, però, non sono finite perché c’è un altro calciatore pronto al rientro.

Inzaghi sorride: Oltre Lukaku torna anche Gagliardini

Non solo Lukaku è pronto a tornare. Infatti, visti i progressi fatti in questi giorni, anche Gagliardini è pronto a tornare in campo. Salvo clamorosi problemi dell’ultimo minuto, il centrocampista partirà regolarmente con la squadra per la sfida contro i viola. Due notizie importanti per il tecnico che, piano piano, sta recuperando tutti i calciatori fermati dagli infortuni. Il bomber nerazzurro è pronto nuovamente a trascinare l’Inter a suon di gol.