Subito al Milan: arriva a gennaio con lo scambio

Il Milan si guarda intorno a caccia di grandi colpi per il calciomercato invernale: occhi sull’ex Barcellona, Maldini studia la proposta

Non è affatto un mistero che la sofferta vittoria sull’Hellas Verona abbia fatto correre più di un brivido sulla schiena dei tifosi del ‘Diavolo’. Il Milan di Stefano Pioli si gode i tre punti e resta ad un passo dal Napoli capolista, reduce da un inizio di stagione straordinario.

Per provare a tenere testa agli azzurri, però, serviranno inevitabilmente alcuni innesti nel calciomercato invernale, dopo il Mondiale in Qatar. In tal senso, la dirigenza meneghina ha già le idee molto chiare su come e in che zona del campo operare, nelle prime settimane del 2023.

Colpo in attacco: scambio con Saelemaekers

Occhi in attacco dove la corsia di destra sta deludendo le aspettative. Messias e Saelemaekers non rappresentano due primissime scelte per il futuro del reparto avanzato dei campioni d’Italia. Ecco perchè un rinforzo di assoluto valore potrebbe già essere finito sul taccuino di Maldini e Massara. Messias piace in Serie A, non è da escludere un interessamento della Sampdoria che in attacco fa enorme fatica ma non solo. Anche il Monza, che ci aveva pensato durante l’estate, potrebbe fare ritorno sul brasiliano che il Milan ha intenzione di cedere. Discorso diverso per Saelemaekers che, al momento infortunato, resta un’opzione dalle caratteristiche decisamente diverse dall’ex Crotone. Ed il grande colpo in quella zona del campo può chiamarsi Adama Traorè. Lo spagnolo, dopo il prestito di sei mesi al Barcellona, ha fatto ritorno al Wolverhampton ma resta, tutt’ora, in scadenza il 30 giugno 2023 con gli inglesi.

Un’opportunità ghiotta per il Milan che dovrebbe provarci a gennaio per anticipare la concorrenza: non è da escludere che nei piani di Maldini vi sia il possibile scambio alla pari (entrambi valutati 15 milioni) tra il velocissimo esterno e Saelemaekers. Se l’offerta non dovesse convincere i Wolves, allora la dirigenza campione d’Italia metterebbe subito 8-9 milioni sul piatto per il cartellino di Traorè. Molto, come detto, dipenderà da Messias e Saelemaekers: uno dei due, infatti, dovrà cedere il passo affinchè il 26enne di origini maliane possa approdare in quel di Milanello.

Talentuoso contropiedista, tra i più veloci in Europa in quel ruolo, rappresentarebbe un alter ego di Leao, ma sulla corsia opposta. Veloce, forte fisicamente e grande dribblatore: Traorè può essere il futuro del Milan.