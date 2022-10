Lautaro più Leao, la coppia stellare diventa realtà

Futuro sempre in bilico per le due stelle della Serie A, Lautaro Martinez e Leao: assalto dalla Premier League

L’argentino e il portoghese sono tra i migliori calciatori del campionato italiano. Da anni ormai sono nel mirino delle big d’Europa, pronte a saccheggiare la Serie A con proposte super interessanti.

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” l’attaccante portoghese, Rafael Leao, e quello argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, sarebbero finiti nel mirino del Manchester United. Per quanto riguarda la situazione per il giocatore del Milan, ci sarebbero incontri nelle prossime ore tra il padre del portoghese e la dirigenza rossonera che opterebbe anche per il rinnovo contrattuale. Sulle sue tracce ci sono sempre PSG e Chelsea.

Manchester United, Lautaro è il sogno

Così come l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, che è il principale obiettivo della società nerazzurra. Il centravanti sudamericano è il sogno per rinforzare l’attacco di ten Hag, che vorrebbe un giocatore in attacco che faccia da raccordo con la sua tipica idea di gioco. Anche il Barcellona ci aveva anche provato a prenderlo nelle sessioni estive precedenti, ma alla fine ha sempre scelto il progetto nerazzurro per puntare al massimo in Serie A. Ora il Manchester United ci proverà sempre per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Il Mondiale, infine, sarà una vetrice davvero importante per Leao e Lautaro, pronti a difendere i colori delle rispettive Nazionali.