“Schiaffo” a Bonucci: per la Juventus non c’è pace

Nonostante la vittoria arrivata nel derby della mole, la Juventus deve cercare di risolvere alcune grane in tempi brevi.

Dopo la vittoria nel derby che da una boccata di ossigeno alla Juventus e al tecnico Massimiliano Allegri, il club bianconero si trova a dover risolvere alcune grane presenti all’interno dello spogliatoio. La più importante riguarda il leader della squadra, tenuto fuori dal tecnico proprio contro il Torino di Juric.

Stiamo parlando di Leonardo Bonucci che, nel derby della mole, è entrato al 51° solo per via dei problemi muscolari che hanno costretto Bremer ad abbandonare il campo. Momento non molto positivo per il capitano bianconero, che sta vivendo uno dei sui momenti peggiore da quando è alla Juventus.

Bonucci fuori nel derby: è gelo con Allegri

Sembra essere tornato il gelo tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri. Il difensore, infatti, non sembra aver digerito la panchina nella sfida contro i granata. Sui social si è parlato molto di questa questione, con Graziano Carugo Campi che, tramite un tweet, ha detto la sua dichiarando che “fargli saltare il derby dopo la letterina da capitano, è stato uno schiaffo”.

Insomma, i rapporti tra il capitano Leonardo Bonucci e il tecnico livornese Massimiliano Allegri sembrano peggiorare. Vedremo se, nei prossimi impegni, il tecnico decida di affidarsi nuovamente al suo centrale di maggior esperienza. Qualora le cose non dovessero cambiare, non è da sottovalutare l’ipotesi di una nuova cessione del difensore bianconero e della nazionale azzurra. Tutta la Juventus, dunque, è chiamata a cercare di risolvere questa situazione, che rischia di diventare sempre più insostenibile all’interno dello spogliatoio.