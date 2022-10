De Paul a gennaio, pronto lo scambio in Serie A

De Paul può tornare in Serie A già a gennaio dopo la rottura con Simeone: pronto lo scambio con la big. Tutti i dettagli

Negli ultimi giorni è esplosa la “bomba” Rodrigo De Paul in casa Atletico Madrid. Si parla infatti di una rottura ormai totale col ‘Cholo’ Simeone.

L’ex Udinese sarebbe fuori dal progetto tecnico dell’Atletico Madrid e sembrano ormai esserci pochi margini per risolvere la frattura col tecnico. Alle sue prestazioni ritenute deludenti si sono aggiunte delle polemiche riguardanti alcuni episodi extra-campo, che non sarebbero affatto piaciuti al ‘Cholo’ e al club spagnolo. La dirigenza starebbe così valutando una cessione, anche in prestito, già nel calciomercato invernale. Come noto, l’argentino è stato a lungo seguito dalle big di Serie A e non è mai uscito dai radar della Juventus in particolare. Sul piatto potrebbe finire anche una contropartita tecnica per convincere l’Atletico.

Calciomercato Juve, lo scambio per arrivare subito a De Paul

“Mi sento importante per la squadra, ma credo che lo siamo tutti. Ognuno ha un ruolo importante. In questo momento mi sento bene, sto cercando di trascinare la squadra e fare le cose al massimo per aiutare i miei compagni. Non lo so sul futuro, ci sono altre cose a cui pensare ora. Sono concentrato sul campo”. Nelle scorse settimane, Adrien Rabiot aveva dribblato così le domande sul futuro. Il francese è ancora in scadenza a giugno e, in caso di mancato accordo per il rinnovo, potrebbe diventare un’importante pedina per arrivare a De Paul nel mese di gennaio. Staremo a vedere.