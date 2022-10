Milan-Leao, addio e colpaccio: via al ritorno di fiamma

Il prossimo calciomercato estivo può riservare una clamorosa sorpresa per l’attacco del Milan: ecco l’erede di Leao

Sono ore calde per il Milan che si appresta a scendere in campo per l’insidiosa sfida del ‘Bentegodi’ contro l’Hellas Verona. Tre punti fondamentali per la corsa scudetto, dopo aver incassato il discusso e controverso ko europeo a Londra con il Chelsea.

Ma le attenzioni del ‘Diavolo’ sono rivolte anche a quello che sarà il futuro della rosa allenata da Stefano Pioli. Tra i possibili partenti rimane Rafael Leao che continua a restare tra i nomi caldi dei top club europei.

62 milioni per l’erede: così Maldini rimpiazza Leao

Dal PSG al Chelsea, con la Premier League particolarmente interessata. Leao, durante il calciomercato estivo, può davvero lasciare Milanello. I rapporti con Jorge Mendes sono ottimi ma la quadra, per il rinnovo, non è stata ancora trovata. L’indennizzo che il portoghese deve allo Sporting, per essersi svincolato “illecitamente” nell’estate 2018, è di circa 20 milioni. E la cifra che ha in mente Maldini è chiarissima: servirà una proposta folle, da ben oltre i 100 milioni di euro. Il motivo è semplice: il dt del club campione d’Italia vuole ampi margini per muoversi nella sostituzione del gioiello portoghese. E, da questo punto di vista, l’ex capitano avrebbe già individuato il profilo perfetto, per caratteristiche ed esperienza internazionale, per rimpiazzare Leao.

Occhi in Inghilterra dove un nome su tutti, già vicinissimo nell’estate 2019 a vestire la maglia del Milan, parrebbe destinato a riavvicinarsi con decisione ai colori rossoneri. Si tratta di Allan Saint-Maximin, esterno d’attacco che con il Newcastle non sta brillando in questa stagione. La squadra di Howe è sesta in classifica ma il francese fa enorme fatica ad imporsi: solo 1 gol e 2 assist in 5 presenze complessive. Ecco perchè Maldini piomberebbe sul classe 1997 per rimpiazzare Leao, con una proposta complessiva da 62 milioni di euro. 20-22, lordi, destinato al contratto quadriennale da offrire a Saint-Maximin (circa 4 all’anno), altri 40, invece, per accontentare le richieste dei ‘Magpies’ per il cartellino dell’ex Nizza.

Una strategia ben chiara che potrebbe diventare realmente concreta solo con la cessione di Leao: buona parte del denaro derivante dall’addio del portoghese servirebbe, infatti, a regalare Saint-Maximin a Pioli a partire dal prossimo luglio.