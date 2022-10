Juve demolita: “Quadro desolante, sembrano finiti”

Questa sera il derby contro il Torino: la Juventus deve incassare un durissimo attacco, ecco cosa sta succedendo

Le settimane che sta vivendo la Juventus hanno toccato momenti drammatici. I bianconeri sono distanti per 10 punti dal Napoli capolista in Serie A mentre la qualificazione agli ottavi di Champions League pare sempre più un’utopia.

In tal senso, nelle ultime ore alla vigilia del derby contro il Torino, è arrivato un durissimo attacco nei confronti della ‘Vecchia Signora’. Nel mirino i big di Allegri, alcuni arrivati da pochi mesi, che hanno fino ad ora deluso le aspettative.

I big di Allegri nel mirino: “Stanno fallendo”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, Furio Focolari è tornato a parlare di Juventus e lo ha fatto con toni critici. Parole durissime quelle del giornalista che non ha risparmiato una pesantissima critica al club bianconero. In attesa che il derby della Mole abbia inizio, Focolari non ha dubbi sul risultato finale. “La Juve non ha ancora toccato il fondo, può andare ancora più giù. Io credo che oggi possa perdere”. Il momento negativo della squadra di Allegri è sotto gli occhi di tutti, vista anche l’ultima pesantissima sconfitta contro il Maccabi Haifa che pare aver compromesso il cammino in Champions della squadra torinese.

Focolari rincara la dose: “Non so se affidarsi a Kean possa essere la soluzione per la crisi bianconera. Se poi giocatori come Paredes e Di Maria si stanno rivelando nulli e stanno fallendo miseramente, il quadro è desolante”. Non solo il duo argentino nel mirino, il pesante attacco si aggrava ulteriormente. E c’è un leader al centro del duro attacco: “Ce ne sono altri, come McKennie e Bonucci, che sembrano giocatori finiti. Non vedo come si possa, nell’immediato, rimettere in piedi la situazione”.

Allegri e i suoi dovranno quindi incassare l’ennesimo affondo, a distanza: servirà una grande prestazione contro il Toro per iniziare a spegnere le polemiche.