Svolta Lautaro, non solo PSG: è già tutto deciso

Lautaro Martinez al centro dei desideri dopo la grande prestazione con il Barcellona: ecco cosa sta succedendo

La grande prestazione contro il Barcellona ha rilanciato le ambizioni stagionali dell’Inter che, dopo aver vissuto settimane difficili, può guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Sia in ottica Serie A che in Champions League, la squadra di Simone Inzaghi può adesso sorridere.

E tra i grandi meriti vi è la ‘rinascita’ di Lautaro Martinez, grandissimo protagonista contro gli uomini di Xavi nell’ultimo rocambolesco 3-3 europeo. Il ‘Toro’ pare rinato, l’Inter ringrazia: anche se, all’orizzonte, diversi top club valutano un possibile nuovo assalto.

Lautaro fa sognare: la volontà è chiara

Le magie contro il Barcellona hanno fatto drizzare le antenne di diversi top club. Lautaro Martinez torna al centro della ribalta e, secondo quanto viene riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, top club come PSG e Manchester United potrebbero tornare alla carica al termine dell’attuale stagione. Il ‘Toro’ piace da tempo, è stato in passato vicinissimo a trasferirsi al Barcellona quando il grande amico Leo Messi giocava ancora in Catalogna e adesso la ‘Pulga’ sarebbe lo sponsor principale per portare il connazionale sotto la Tour Eiffel. Anche i ‘Red Devils’, che dovranno risolvere la questione Cristiano Ronaldo, sembrerebbero fortemente interessati al gioiello di Inzaghi.

Il prezzo, dunque, potrebbe salire ulteriormente: la volontà dell’attaccante è, già adesso, chiarissima. Oltre alla Seleccion, in questo momento l’unico pensiero di Lautaro si chiama Inter. Il giocatore non sta pensando all’eventuale addio, non al momento: il ‘Toro’ è focalizzato sulla sua avventura in maglia nerazzurra.

In questa stagione, la punta sudamericana ha collezionato 13 presenze tra campionato e Champions League, con 4 reti e 2 assist vincenti.