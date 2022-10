È già un flop, ma la Juve lo rivuole comunque: Allegri spera

La Juventus vuole invertire il trend dopo i risultati negativi collezionati in questa prima fase: si pensa già al nuovo colpo

Massimiliano Allegri cercherà di cambiare subito la rotta della Juventus: serve un cambio di passo già a partire dalla prossima sfida contro il Torino.

Il Derby della Mole dai molteplici significati. La Juventus continua a collezionare risultati negativi, ma la dirigenza bianconera è già proiettata alla prossima sessione di calcimercato. Novità importanti a partire da gennaio, ma ora Massimiliano Allegri ha l’arduo compito di tornare a far gioire la compagine bianconera, che sta attraversando un momento delicato e davvero terribile. In Champions League la qualificazione agli ottavi è più che in bilico dopo le tre sconfitte collezionati in quattro partite.

Juventus, torna di moda Emerson Palmieri

Così in vista del calciomercato di gennaio è tornato di moda il profilo del terzino italo-brasiliano, Emerson Palmieri, che ha collezionato soltanto 162 minuti in Premier League giocando in Conference League. La Juventus lo vorrebbe soltanto in prestito a gennaio fino al termine della stagione per sopperire ai problemi attuali sulle corsie esterne. Il club bianconero vuole così invertire il rendimento di queste prime sfide stagionali per poi pensare ai colpi di gennaio durante la sosta Mondiale, che ci sarà a cavallo tra novembre e dicembre per poi riprendere il campionato proprio agli inizi del nuovo anno.