Inter, ecco l’erede di Skriniar: mirino in casa Guardiola

Continua a essere al centro del calciomercato dell’Inter Milan Skriniar, così i nerazzurri trovano il suo erede tra le fila di Guardiola

Sembrava un girone impossibile da superare ma l’Inter in Champions League sta tirando fuori un carattere che fino ad ora in questa stagione non si era mai visto. I nerazzurri ieri hanno pareggiato al Camp Nou contro il Barcellona, sfiorando anche la vittoria che avrebbe dato la matematica qualificazione agli ottavi. Ora alla squadra di Inzaghi mancano solo tre punti, che potrebbero arrivare contro il Viktoria Plzen.

Nel frattempo a essere sempre al centro del calciomercato è Milan Skriniar, colonna portante della retroguardia interista. Così i nerazzurri iniziano a cercare l’erede e potrebbero averlo trovato tra le fila del Manchester City di Guardiola.

Calciomercato Inter, mirino in casa Manchester City: Ake l’erede di Skriniar

Il futuro di Milan Skriniar continua a essere incerto. Il difensore dell’Inter infatti continua a essere uno dei principali obiettivi del Psg, soprattutto per via del contratto con i nerazzurri che scadrà il prossimo giugno.

Così l’Inter inizia a guardarsi intorno per trovare il suo eventuale erede e potrebbe averlo trovato in Premier League. Infatti secondo alcune fonti inglesi i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Nathan Ake. Il difensore del Manchester City non è una prima scelta per Guardiola e potrebbe essere dunque sacrificato per una cifra intorno ai 25-30 milioni. Dunque l’Inter si muove in anticipo per evitare brutte sorprese.