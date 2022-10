Divorzio totale con il big: la Juventus ci prova

Il divorzio sembra ormai totale tra il Cholo Simeone e il big: la Juventus prova ad inserirsi ma l’affare è proibitivo

L’Atletico Madrid è sempre più in crisi e col pareggio di due giorni fa adesso anche la qualificazione agli ottavi di Champions League è a forte rischio.

Tra i problemi della squadra spagnola c’è anche il rapporto ormai inclinato tra il Cholo Simeone e Joao Felix. Il portoghese ha iniziato molto bene la stagione fornendo ben 3 assist nelle prima giornata di Liga, ma col passare delle giornate il suo minutaggio è diminuito, così come il suo rendimento, tanto che non è ancora arrivato il suo primo gol in stagione dopo 11 partite. Nell’ultima gara contro il Brugge, nonostante la necessità dell’Atletico di vincere, Simeone non lo ha fatto entrare e Joao Felix ha reagito buttando la pettorina e manifestando tutto il suo dissenso per la scelta del suo allenatore. I rapporti sono ormai ai ferri corti e l’ex Benfica potrebbe essere in procinto di lasciare l’Atletico.

Simeone-Joao Felix è rottura: la Juventus ci prova ma l’affare è proibitivo

Nonostante il contratto fino al 2026 che lo lega all’Atletico, Joao Felix potrebbe lasciare i colchoneros già nella prossima finestra invernale di calciomercato. Il rapporto con il Cholo Simeone sembra difficilmente recuperabile e per questo potrebbe inserirsi la Juventus nella corsa al talento portoghese. La trattativa è proibitiva, visto il valore di mercato di Joao Felix di circa 70 milioni di euro ma i bianconeri stanno sondando il terreno. L’Atletico Madrid potrebbe abbassare anche il costo del cartellino dell’ex Benfica, chiedendo alla Juventus l’inserimento di una contropartita. Alla base rimane un’operazione molto difficile.