Sfuma il talento argentino, Allegri sorpassato

Il Barcellona è intenzionato a fare un mercato funzionale e preciso per la prossima stagione

Xavi può essere sicuramente soddisfatto del mercato estivo dei blaugrana che, tra gli latri, hanno visto arrivare a Barcellona il talento Lewandovsky.

Tuttavia il mister non ha mai nascosto la necessità di intervenire sul mercato per puntellare la rosa e diventare ancora più competitivi a livello nazionale ed europeo. Uno degli obiettivi è il nome che anche Allegri stava seguendo da un po’ e, a quanto pare, Xavi è deciso a rovinare la festa al tecnico toscano che sta attraversando un brutto periodo di crisi.

Xavi vuole Enzo Fernández

Centrale di 21 anni in forza al Benfica, Enzo Fernández sta disputando un’ottima stagione. Basterebbe guardare la partita di ieri in CL contro il Paris Saint Germain per rendersene conto. Il talento argentino infatti è stato quello che ha servito più passaggi e recuperato più palloni, due peculiarità che per un centrale di centrocampo sono fondamentali. Non a caso Xavi sta tentando di soffiarlo alla Juventus per portarlo a Barcellona, ma il Benfica non cederà il suo talento molto facilmente, anche forte di un contratto fino al 2027. Sta di fatto che il Barcellona metterà i bastoni tra le ruote ad Allegri su molti obiettivi individuati dalla dirigenza bianconera. Enzo Fernández, tra Liga portoghese e Champions League ha disputato 13 partite finora, mettendo a segno un goal e servendo due assist. Indubbiamente un gioiello che i portoghesi si coccoleranno il più possibile.