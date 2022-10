Colpo stellare a gennaio: Conte anticipa Inter e Juve

Il Tottenham puó lasciare a bocca asciutta Inter e Juventus: ecco il sorpasso di Conte in vista di gennaio

Se da un lato la Juventus ha fallito l’ennesimo match, compromettendo probabilmente il cammino in Champions League dopo il tremendo ko in Israele contro il Maccabi Haifa, discorso diverso riguarda l’Inter. I nerazzurri, dopo il bel successo dell’andata, stanno fronteggiando il Barcellona per una qualificazione agli ottavi di finale ancora possibile.

Nel destino dei nerazzurri, così come dei bianconeri, potrebbe esserci il grande ex: Antonio Conte disegna il sorpasso per un grandissimo colpo già nel calciomercato di gennaio.

Top player da Barcellona: sorpasso di Conte

I piani di Inter e Juventus, già a gennaio, possono finire per complicarsi a causa del Tottenham. Antonio Conte vuole un big, sulla corsia mancina di difesa, ed il nome caldo è quello di uno dei grandi sogni di mercato delle big di Serie A. Si tratta di Jordi Alba, che a Barcellona sta facendo fatica giocando meno del previsto. 6 presenze e 381′ accumulati: troppo poco affinchè lo spagnolo possa desiderare la permanenza in Catalogna, a maggior ragione con il contratto che lo lega alla società di Laporta fino al 30 giugno 2024.

Conte può quindi prendersi Jordi Alba, beffando di fatto Juventus ed Inter che fiutano il colpaccio ormai da diversi mesi. Il 33enne ex Valencia potrebbe dunque decidere di proseguire la carriera in Premier League ed in particolar modo a Londra.

Situazione in divenire, Conte prepara l’accelerata per il sorpasso: Jordi Alba al Tottenham, già a gennaio, è una pista concreta.