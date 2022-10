Napoli-Ajax, azzurri agli ottavi con un altro poker: Anguissa ko

Altra prestazione sontuosa dei partenopei che rifilano 4 gol all’Ajax e volano agli ottavi: Anguissa infortunato unica nota stonata

Altro giro, altra corsa, altra giostra. Quella del gol. Questo Napoli è veramente uno spettacolo, e a 8 giorni di distanza dal clamoroso 1-6 alla Johan Cruijff Arena, rifila altri 4 gol all’Ajax, stavolta al ‘Maradona’, volando agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo.

Dopo 16′, gli azzurri sono già sul 2-0 per effetto dei gol di Lozano e Raspadori, che non si ferma più. Nella ripresa arriva l’ormai consueto timbro di Khvicha Kvaratskhelia, che ormai segna praticamente ad ogni gara. Stavolta però il match non finisce in una goleada tennistica dato che i Lancieri riescono ad accorciare le distanze con le reti di Klaassen e Bergwijn su ripgre all’83’, ma Osimhen, al rientro in Champions dopo l’infortunio subìto nella gara inaugurale col Liverpool, torna al gol chiudendo la pratica.

La grana Anguissa

L’unica nota stonata della serata è l’infortunio di Andre Zambo Anguissa, una delle colonne del Napoli 2022/23 targato Spalletti. Già alle prese con lo stop di Rrahmani, il tecnico toscano dovrà presumibilmente fare a meno del camerunese nelle prossime settimane.

“Anguissa, uscito nella ripresa del match contro l’Ajax, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra”. Questa la nota del club azzurro in merito al problema muscolare rimediato dal centrocampista africano nell’incontro con l’Ajax.

Napoli-Ajax 4-2: il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (4′ st Ndombele), Lobotka, Zielinski (44′ st Gaetano); Lozano (32′ st Politano), Raspadori (5′ st Osimhen), Kvaratskhelia (32′ st Elmas)

A disposizione: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zerbin, Simeone.

Allenatore: Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez (20′ st Baas), Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor (20′ st Grillitsch); Berghuis (39′ st Conceiçao), Kudus (20′ st Brobbey), Bergwijn (39′ st Ocampos)

A disposizione: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Lucca, Regeer, Magallan.

Allenatore: Schreuder.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)

MARCATORI: 4′ pt Lozano (N), 16′ pt Raspadori (N), 4′ st Klaasen (A), 17′ st Kvaratskhelia (N, su rig.), 38′ st Bergwijn (A, su rig.), 44′ st Osimhen (A)