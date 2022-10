Gosens alla Juventus, Cherubini prepara lo scambio

Gosens è ai margini con Simone Inzaghi e potrebbe presto tornare nel mirino della Juventus. Tutti i dettagli

“Provo vergogna per quello che sta succedendo. Sono decisamente arrabbiato. Ma il calcio è uno sport di squadra, si gioca in undici e si vince in undici”.

“In una situazione come questa non è una persona sola il responsabile. Non può essere colpa di un allenatore, non ci sono responsabilità individuali. Faccio fatica a pensare a un cambio in corsa di allenatore, Allegri è l’allenatore della Juventus e rimarrà, l’orizzonte è la fine del campionato. È una questione di gruppo e da questo dobbiamo ripartire”. Dopo l’ennesimo crollo della Juventus, sul campo del Maccabi Haifa, è intervenuto Andrea Agnelli per chiedere pubblicamente scusa ai tifosi. Nessun ribaltone però: Massimiliano Allegri è stato confermato alla guida della squadra, che resterà in ritiro alla Continassa fino al derby di sabato. Anche ieri si sono salvati pochissimi bianconeri, e tra i peggiori c’è sicuramente Weston McKennie. Il suo futuro tornerà nuovamente in bilico.

Calciomercato Juve, tentativo per Gosens

L’americano è tra i cedibili della Juventus e uno dei giocatori bianconeri con più mercato. Nella scorsa sessione di calciomercato il giocatore ha avuto richieste da Premier e Bundesliga, e si è parlato anche della Roma. Scaricato definitivamente dalla dirigenza, McKennie potrebbe così essere proposto anche all’Inter per arrivare a Gosens. L’ex Atalanta non ha convinto Simone Inzaghi e potrebbe diventare il sostituto di Alex Sandro. Staremo a vedere.