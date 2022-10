Il Psg torna alla carica per Skriniar: lo scambio per convincere l’Inter

Non ci sono solo i problemi di campo a tenere banco in casa Inter, ma anche le molte voci sui gioielli del club che potrebbero partire

Una stagione partita nel peggiore dei modi quella dell’Inter di Simone Inzaghi, con la società che sta riflettendo proprio sul futuro del tecnico piacentino. La partita di stasera, anche se contro un avversario molto difficile, può dare indicazioni importanti proprio per le sorti dell’allenatore. Ma non c’è solo il fattore campo a tenere banco in casa nerazzurra.

La dirigenza, infatti, deve guardarsi anche dalle offerte che potrebbero arrivare a breve per i propri gioielli. Uno di questi è sicuramente Milan Skriniar, cercato a lungo dal Psg in estate salvo poi rimanere a Milano. Il club francese potrebbe tornare nuovamente alla carica nella sessione invernale, cercando di convincere l’Inter anche includendo un giocatore nella trattativa.

Il Psg pensa ad uno scambio Bernat per Skriniar

Una delle idee che sta studiando la squadra di Galtier per convincere l’Inter a cedere Skriniar, è l’inserimento come contropartita tecnica di Bernat. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali nella sede dei nerazzurri, ma è un’idea che negli uffici del club francese sta prendendo sempre più piede. Bisognerà capire se possa bastare per convincere Marotta ed il resto della dirigenza.

C’è da dire a favore del Psg che l’attuale situazione contrattuale di Skriniar non aiuta la squadra di Zhang. La questione del rinnovo contrattuale sembra non sbloccarsi, con l’Inter che si troverebbe costretta a valutare anche offerte inferiori per non rischiare di perdere il calciatore a zero. Il centrale slovacco non avrebbe nessun problema a trovare un accordo con i francesi visto che lo aveva raggiunto già in estate.

La partenza stagionale del difensore, cosi come quella di tutta la squadra, non è delle migliori e questo potrebbe portare la società ad abbandonare il discorso rinnovo e cedere il calciatore già nella sessione invernale. Per Inzaghi, Skriniar, è il punto di riferimento del reparto difensivo ed una sua partenza potrebbe rendere ancora più complicato il cammino dell’Inter. Non resta che attendere la mossa ufficiale del Psg, che potrebbe arrivare a breve.