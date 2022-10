Per Zaniolo rinnovo con ‘giallo’: la Juve ha l’ultima speranza

La Juventus ha estremo bisogno di nuovi innesti ma rischia di sfumare un obiettivo di Allegri

Massimiliano Allegri ha tirato un sospiro di sollievo dopo la convincente vittoria sul Bologna. Questo però non nasconde le necessità dei bianconeri di tornare sul mercato per favorire quel salto di qualità che manca ormai da troppo tempo. La Juventus ovviamente ha puntato i fari anche sui talenti della Serie A e non è un segreto che farebbe carte false per alcuni di questi. Allegri non sarà contento delle ultime notiziE sopraggiunte da Roma, sponda giallorossa, dove uno dei suoi pallini sta per chiudere le porte a una eventuale trattativa.

Zaniolo, la clausola gela Allegri

Era nell’aria da un po’ e stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Il fantasista giallorosso infatti era in fase interlocutoria per il suo rinnovo, ma ora arrivano dettagli che non piaceranno ad Allegri. Tiago Pinto e Vigorelli si sarebbero incontrati la scorsa settimana per intavolare la trattativa e, tra oggi e domani, dovrebbero proseguire i discorsi. Si parla infatti di un contratto basato su 4 milioni di euro annui che potrebbero arrivare a 5 al raggiungimento di determinati bonus legati alle prestazioni e alla posizione in classifica della Roma. La novità che spaventa Allegri però è la nuova clausola rescissoria di cui parla la la Gazzetta Dello Sport: si dovrebbe trovare l’accordo per una cifra che oscillerà tra i 50 e i 60 milioni di euro. Certamente Mourinho può esser contento di trattenere il trequartista di Massa.

Zaniolo finora ha disputato 6 partite e fornito un assist. Da tempo nel mirino della Juventus e obiettivo di Allegri, il trequartista sembra destinato a rimanere a Roma per la gioia della piazza.