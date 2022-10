All-in per Vlahovic: doppia offerta choc alla Juventus

Il serbo è tornato al gol domenica sera contro il Bologna. Il suo futuro è a tinte bianconere, a patto che da Londra non riescano a convincere Agnelli a cederlo

Quanto dura Vlahovic alla Juventus? In teoria diversi anni, almeno fino al 2026 quando scade il suo contratto, ma in tal senso non si possono dare certezze assolute. Il motivo è semplice: il bomber serbo, domenica sera tornato al gol contro il Bologna, continua a stuzzicare tanti club europei.

Per il classe 2000 cresciuto nel Partizan Belgrado bisogna tenere in forte considerazione il Chelsea. Aubameyang ha una certa età, Broja non sta convincendo e il ritorno/reintegro di Lukaku appare inverosimile per una serie di motivi, ecco allora che in estate i ‘Blues’ andranno sicuramente a caccia di un attaccante. Un centravanti di stazza, giovane e di prospettiva. E qui può entrare in scena Vlahovic, il quale può essere allettato dalla possibilità di uno sbarco in Premier League nonché da un contratto economicamente superiore all’attuale che è di circa 8 milioni.

Calciomercato Juventus, doppia offerta Chelsea per Vlahovic

Per il numero 9 della squadra di Allegri, il club di Todd Boehly potrebbe offrire inizialmente sui 50 milioni di euro cash più il cartellino di un calciatore gradito a Cherubini e soci, vale a dire lo statunitense Pulisic. In caso di rifiuto, il Chelsea potrebbe rilanciare mettendo sul tavolo una proposta senza contropartite, da un centiniaio di milioni di euro.