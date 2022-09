Il Barcellona insidia Juventus e Roma: l’ex Milan piace a tutti

Il campo non è il solo pensiero delle società, c’è anche il mercato che tiene banco per rinforzare le proprie rose

Non c’è solo il calcio giocato ad attirare le attenzioni dei dirigenti delle grandi società. Il calciomercato, infatti, è più vivo che mai con i grandi club pronti ad investire per consegnare rinforzi importanti ai rispettivi allenatori. La stagione sarà particolare per via del mondiale, e per questo acquistare calciatori importanti per rimpolpare le rose, potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata.

Uno dei grandi club alla ricerca di rinforzi è il Barcellona. Il club catalano, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Mundo Deportivo’, sarebbe ancora interessato a Diogo Dalot terzino destro in forza al Manchester United. Il Barca ci aveva già provato in estate, ma il club inglese rispedì al mittente l’offerta che prevedeva Sergino Dest come pedina di scambio. Ora il club spagnolo è tornato alla carica, ma non è il solo club interessato. Sul ragazzo ci sono altre squadre, tra cui anche squadre importanti che militano nel nostro campionato.

C’è la fila per Diogo Dalot. In Italia interessa a Juventus, Milan e Roma

Come detto non c’è solo il Barcellona sul terzino destro portoghese. Stando a quanto riporta sempre il quotidiano spagnolo, su di lui hanno messo gli occhi anche Juventus, Milan e Roma. Per i tre club italiani si tratterebbe di un acquisto importante per la corsia di destra. Le dirigenze stanno monitorando costantemente la situazione per capire quando, e se, affondare l’assalto decisivo.

Un altro club spagnolo interessato al suo acquisto è l’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros potrebbero inserirsi e creare una vera e propria asta. Creare un asta è l’obiettivo principale dei red devils, che vogliono cercare di ottenere quanto più possibile da una sua cessione. Il Manchester United non ha intenzione di fermarsi sul mercato, e soldi importanti come quelli della cessione di Dalot, potrebbero alzare ancora di più il budget per il tecnico Ten Hag.

Cambiare campionato potrebbe rappresentare un’opportunità importante per il calciatore, anche per arricchire il proprio bagaglio di esperienza. I prossimi mesi potranno rivelarsi di fuoco per il ragazzo portoghese.