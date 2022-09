Sì alla rescissione, ora l’Inter può prenderlo gratis

Novità importanti in casa Inter che pensa sempre a colpi importanti in ottica futura: può rescindere per arrivare a zero

La società nerazzurra è sempre al lavoro per arrivare ad innesti di assoluto valore monitorando anche il fronte calciomercato delle big d’Europa.

Così il laterale spagnolo del Barcellona, Jordi Alba, accostato a fine agosto all’Inter, potrebbe così rientrare nel mirino della società nerazzurra. Come svelato dal quotidiano “Sport”, il club blaugrana potrebbe pensare all’addio di tre colonne, come Jordi Alba, Pique e Busquets. Per il terzino blaugrana potrebbe esserci anche la risoluzione del suo contratto in arrivo al 2024 potendo così firmare da svincolato un’altra avventura.

Lo stesso Xavi è venuto in soccorso dello stesso giocatore rivelando: “Lo capisco benissimo, ma per me è molto importante”. Una decisione sul suo futuro arriverà a breve per provare così ad essere protagonista anche altrove.

Inter, Jordi Alba verso una nuova esperienza

La sua esperienza al Barcellona sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda. Lo stesso Jordi Alba potrebbe pensare a nuove entusiasmanti idee in vista del futuro: è stato accostato già all’Inter dopo il possibile addio di Gosens che poi ha optato per la sua permanenza a Milan. Nei prossimi mesi potrebbero esserci novità importanti con il possibile addio al Barcellona del terzino spagnolo, pronto a sposare un nuovo progetto entusiasmante per il prosieguo della sua carriera già ricca di successi.