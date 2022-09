Asta pazzesca: così il Milan ha perso il ‘nuovo Haaland’

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi entusiasmanti: poteva arrivare il bomber, ma ora è diventato top

Sarà difficile ora raggiungerlo dopo il suo exploit anche in Nazionale: il Milan aveva in mano il ‘nuovo Haaland’, ma la situazione è cambiata completamente.

Il goleador sloveno del Salisburgo, in prestito dal Lipsia, Benjamin Sesko, è ormai sulla bocca di tutti dopo il grande gol messo a segno in Nazionale. Classe 2003, è il nuovo che avanza e sarebbe stato anche ad un passo dal Milan in passato. Ora i top club d’Europa hanno messo gli occhi su di lui e non sarà facile per il club rossonero arrivare a lui.

A luglio c’è stato anche un incontro del suo agente con Paolo Maldini con il suo profilo che è uscito fuori nella chiacchierata con il dirigente milanese. Ora Sesko si è trasferito al Lipsia per 24 milioni di euro restando per un altro anno in prestito in Austria. Il suo futuro è più roseo che mai per diventare uno dei bomber più importanti d’Europa: un vero e proprio ‘nuovo Haaland’.

Milan, Sesko ambito dalle big d’Europa

Il giovane bomber sloveno si è messo in luce anche in Nazionale con un gol da urlo: le big d’Europa continuano a pensare a lui per puntellare il reparto offensivo. Idee entusiasmanti in vista del futuro con il Lipsia che l’ha acquistato per 24 milioni di euro facendolo restare per un’altra stagione al Salisburgo. In totale ha messo a segno ben 5 gol con due assist vincenti in maniera complessiva. Sesko è pronto per entusiasmare tutti essendo soltanto un 2003 in rampa di lancio.