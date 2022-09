Follia Real Madrid: 130 milioni dopo il Mondiale

Il Mondiale in Qatar è alle porte e potrebbe l’occasione giusta per mettere in mostra gli oggetti pregiati: prezzi alle stelle

Novità importanti in casa Real Madrid, che continua a lavorare in ottica futura per arrivare ai migliori colpi in circolazione. Il presidente Florentino Perez è sempre molto attento alle dinamiche riguardanti i giovani top che entusiasmano in giro per il mondo.

Con il Mondiale sempre più vicino ci sarà una vetrina importante per i migliori giovani, pronti a conquistare definitivamente tutti. Tra questi ci sarebbe anche il centrocampista inglese del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, autore di due gol in Champions League in questo scorcio di stagione.

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo “Diario As” il Real Madrid potrebbe preparare l’offensiva per il talentuoso giocatore inglese. Inoltre, i blancos pensano che dopo il Mondiale il suo prezzo è destinato a salire fino a 130 milioni di euro.

Real Madrid, Bellingham in rampa di lancio

Il Real Madrid si è portato già avanti con il lavoro assicurandosi già due migliori giovani centrocampisti del mondo, come Camavinga e Tchouameni. Entrambi di nazionalità francese, pronti ad entusiasmare tutti con le proprie giocate. E così Florentino Perez starebbe pensando ad un trio di assoluto valore con l’innesto di Jude Bellingham, già accostato in passato ai migliori club d’Europa. Idee interessanti in vista della prossima stagione, che potrebbero portare a cambiamenti già dopo il Mondiale in Qatar, in programma a cavallo tra novembre e dicembre.