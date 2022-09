Allegri ha messo gli occhi sul giovanissimo: ecco l’operazione

La Juventus potrebbe mettere gli occhi su Kasius, giovanissimo esterno del Bologna: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri di Massimiliano Allegri

L’instant team creato da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza della Juventus per questa stagione, con gli arrivi di Di Maria e Pogba, non sta finora rendendo al massimo nè nel campionato italiano di Serie A nè in Champions League, dove la Vecchia Signora in due giornate non è ancora riuscita a fare un punto, vista anche la pesantissima sconfitta subita allo Stadium contro il Benfica, diretta rivale per il secondo posto nel gironcino.

La Juventus deve risalire la china alla ripresa del campionato italiano di Serie A vista la dolorosa caduta, a Monza, contro la squadra di Raffaele Palladino che ha praticamente messo in un angolo la Vecchia Signora, che deve per forza di cose riscattarsi e ricominciare a viaggiare se vuole continuare ad inseguire l’obiettivo Scudetto. Parallelamente, i discorsi di calciomercato non si arrestano mai e, in questo caso, si parla anche del futuro, in particolare della prossima estate dei trasferimenti.

Il nome caldo, in quest’ottica, potrebbe rispondere al profilo di Denso Kasius, esterno destro, principalmente difensivo del Bologna di Thiago Motta. Il giocatore olandese è in grande crescita con la maglia felsinea ed è un 2002. La sua valutazione non è ancora troppo alta e la Juventus avrebbe anche in mente un tipo di operazione che potrebbe fare al caso di tutte le parti coinvolte.

Calciomercato Juventus, obiettivo Kasius: ecco la formula

Kasius, valutato poco meno di 10 milioni di euro al momento, potrebbe essere acquistato dalla Juventus nella prossima estate. I bianconeri, visto anche il ricambio che ci sarà sulle fasce, potranno decidere se parcheggiarlo, magari per un’altra stagione, ancora a Bologna, per stimolare la sua crescita come sta accadendo con Cambiaso. Oppure Kasius potrebbe arrivare subito per sopperire appunto alla mancanza di esterni destri in casa bianconera.