Mourinho-Dybala, non va: lo ‘scippa’ Conte per 50 milioni

Sembra ci siano dei problemi nel rapporto tra Paulo Dybala e mister José Mourinho alla Roma: c’è Conte, colpo di scena da 50 milioni di euro

La Roma prosegue la preparazione in vista del big match di domani contro l’Inter. Il grande ex José Mourinho, causa squalifica, non potrà assistere i suoi dalla panchina. Parliamo di un’assenza che, indubbiamente, si farà sentire vista l’importanza dello Special One in quel di San Siro. Starà ad Abraham e compagni trasformare le pressioni in energia positiva.

C’è, inoltre, l’enorme curiosità di vedere all’opera Paulo Dybala. Il fantasista argentino va verso la convocazione, ma non è chiaro se partirà nella formazione titolare oppure magari entrerà nella ripresa. L’affaticamento che ha colpito la Joya nel riscaldamento della gara (persa) contro l’Atalanta è ormai superato, anche se il calciatore non è comunque al meglio della condizione e con la Nazionale non è sceso in campo neanche un minuto. Ad ogni modo, l’importante per i giallorossi è che possa rendersi disponibile domani e aiutare la squadra. Lo start del classe ’93 agli ordini del mister portoghese è stato assolutamente positivo. Quando non c’è Dybala, la Roma va in evidente difficoltà. I tifosi lo adorano e, fin da subito, lo hanno trattato come un re. Ma non è tutto rosa e fiori come sembra.

Calciomercato Roma, colpo di scena Dybala: da Conte per 50 milioni

Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, ci sarebbero delle crepe nel rapporto tra l’ex Juventus e il proprio allenatore. L’attaccante pare sia già stuzzicato dall’idea di cambiare aria in futuro e, nel caso dovesse convincersi a lasciare la Capitale, le pretendenti non mancherebbero di certo. Attenzione, in tal senso, al Chelsea e al Tottenham targato Antonio Conte e Fabio Paratici.

Gli ‘Spurs’, dal canto loro, potrebbero decidere di sferrare l’assalto decisivo nei mesi a venire, benché abbiano già speso molto denaro per il reparto offensivo. In tal caso, la Roma chiederebbe più di 50 milioni di euro, forte del contratto in scadenza giugno 2025. Da ricordare che nell’accordo scritto è presente una clausola rescissoria intorno ai 20 milioni di euro, ma la Roma potrà eventualmente bloccare la cessione dell’argentino tramite un aumento di ingaggio o un prolungamento della scadenza.