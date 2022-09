Tre per tre: Allegri rivoluziona la Juventus

Massimiliano Allegri pronto a ribaltare ulteriormente la Juventus: la possibile rivoluzione in casa bianconera

Torna la Serie A per il secondo tour de force della stagione prima della pausa per il Mondiale in Qatar. In particolare, sarà un mese già decisivo per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Di Maria e compagni sono chiamati a dare una svolta immediata. L’argentino vuole lasciare il segno in quella che potrebbe essere la sua unica stagione alla Juventus. “Dal momento che ho saputo che Di Maria sarebbe finito alla Juve, abbiamo iniziato a parlare. Ho fatto di tutto per venire. Gli ho già detto due volte che deve rimanere un altro anno. E spero di convincerlo”. L’ex PSG è in scadenza a giugno e Leandro Paredes è già al lavoro per convincerlo a restare per un’ulteriore stagione. Tuttavia, dopo il Mondiale il giocatore sembra intenzionato a chiudere la sua avventura in Europa per fare ritorno in patria, con ogni probabilità al Rosario. Ma non solo Di Maria. Sono infatti diversi i big della Juve in scadenza di contratto nel 2023.

Calciomercato Juve, tre addii per tre possibili firme a zero

Sempre più lontani dalla Juve, al termine del contratto in scadenza a giugno, ci sono anche Alex Sandro e Rabiot. Per tre addii da svincolati la dirigenza bianconera potrebbe così tentare tre nuove firme a parametro zero, come già fatto nell’ultimo calciomercato estivo con Pogba e Di Maria. Un big per reparto è infatti accostato alla Juve: si tratta di Grimaldo dal Benfica, Tielemans del Leicester e Asensio. Sono tutti in scadenza di contratto e nel mirino della società bianconera. Staremo a vedere.