Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio di Conte

Mancano due giorni alla ripresa del campionato ma la crisi delle big italiane continua tenere banco

Ovviamente il caso Juventus ha fatto parlare di sé per quasi due settimane e la sosta per le nazionali non è servita a calmare le acque, anzi ha dato adito a continui botta e risposta tra esperti, opinionisti e allenatori stessi.

Allegri non se la passa bene e domenica contro il Bologna è doveroso portare a casa i 3 punti e, possibilmente, convincendo ampiamente tifosi e dirigenza. La panchina del mister toscano non è certo così stabile e di nomi ne sono stati fatti per un possibile post Allegri. Dall’Inghilterra è stato rotto il silenzio da uno dei diretti interessati.

Crisi Juventus, Conte rompe il silenzio

Antonio Conte è intervenuto alla conferenza stampa pre Arsenal e non ha potuto fare a meno di dire la sua sul possibile futuro alla Juventus. L’allenatore pugliese infatti non ha lasciato spazio a molti dubbi: “E’ una roba inaccettabile, in questo momento della stagione. Credo sia irrispettoso per Allegri e per me. Molte volte ho parlato di questo argomento e ho sempre detto che sto bene e mi godo l’esperienza al Tottenham. C’è tutto il campionato per trovare la soluzione migliore per il club e per me”. Le parole di Conte possono, per il momento, far dormire sonni tranquilli a Max Allegri, che sicuramente cercherà di non farsi destabilizzare dalle voci e avrà gradito le dichiarazioni del suo successore e predecessore. “Non voglio più sentire parlare di questo in futuro” sono state le parole a chiusura dell’intervento prima dello scontro diretto (e derby) tra Arsenal e Tottenham, dove gli spurs in caso di vittoria scavalcherebbero i gunners balzando in prima posizione. Conte sta facendo molto bene in Inghilterra e ha confermato quanto con Paratici e la dirigenza i suoi rapporti siano tranquilli e sani.