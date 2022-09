Inter-Chelsea, ci risiamo: sì da 50 milioni

Il mercato dell’Inter si muove specialmente in uscita, dove i top club europei sono pronta a presentare offerte per i calciatori nerazzurri

Non c’è solamente il fattore campo a tenere banco in casa Inter, ma anche il mercato sembra bussare sempre più insistentemente alla porta del club milanese. Sono molti i calciatori richiesti dai top club europei, e la dirigenza è chiamata a resistere declinando le offerte che si apprestano ad arrivare, anche per non rischiare di complicare ulteriormente il lavoro del tecnico Simone Inzaghi.

Dopo Milan Skriniar che è ancora in attesa di capire come andrà a finire la questione rinnovo, con il Psg spettatrice interessata, e Nicolò Barella finito nel mirino del Liverpool di Jurgen Kloop disposto a sborsare circa 55 milioni di sterline, più di 60 milioni di euro, c’è un altro calciatore che recentemente è finito nel mirino di uno dei più grandi club inglesi ed europei.

Il Chelsea molto forte su Denzel Dumfries

Stiamo ovviamente parlando di Denzel Dumfries, finito prepotentemente nel mirino dei blues del tecnico Potter. Gli inglesi avrebbero già avanzato una prima posposta alla dirigenza nerazzurra di circa 40 milioni di euro, ritenuta però bassa. La speranza del club è che la squadra londinese torni a bussare alla porta con un’offerta da circa 50 milioni. Il Chelsea si sarebbe deciso a virare sull’esterno nerazzuro dopo aver avuto l’avallo del tecnico, che stima molto il calciatore.

Per l’Inter, che lo ha acquistato due stagioni fa dal Psv Eindhoven per circa 15 milioni di euro, sarebbe una plusvalenza molto importante. Ovviamente poi andrà trovato il sostituto ma, la sensazione, è che in caso di offerta leggermente più alta la dirigenza possa dare l’ok definitivo alla sua cessione in terra inglese. Oltre al campo che non sta portando i risultati sperati almeno fino ad ora, e con una tifoseria molto insoddisfatta per questo inizio di stagione, l’Inter deve guardarsi dalle offerte che sembrano dietro l’angolo per i propri top player. La cessione importante non verificatasi nel mercato estivo, potrebbe essere stata rimandata solamente di qualche mese, con Dumfries che potrebbe essere il prescelto per cercare di risanare le finanze del club.