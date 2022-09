Allegri “sogna” Dimarco per l’estate: la risposta dell’Inter

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe finire nel mirino della Juventus di Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo un inizio di stagione decisamente in sordina, deve ripartire iniziando dalla sfida interna contro il Bologna di Thiago Motta, domenica sera all’Allianz Stadium.

La Vecchia Signora infatti è reduce dalla pesantissima, e criticatissima, sconfitta a Monza con i biancorossi di Raffaele Palladino, ma la posizione di Allegri sulla panchina juventina sembra ancora ben salda, nonostante un inizio per giunta peggiore di quello dello scorso anno e zero punti totalizzati nel gironcino di Champions League. La Juventus vorrà ripartire dal giocatore simbolo arrivato nell’estate di calciomercato, stiamo parlando di Angel Di Maria, in attesa dei rientri dagli infortuni di Federico Chiesa e Paul Pogba, entrambi alle prese con problemi alle ginocchia. Non solo, in vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe anche pensare ad un colpaccio da una grandissima rivale nel campionato italiano di Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi.

Il principale indiziato risponderebbe al nome di Federico Dimarco, esterno sinistro jolly dell’Inter che, nelle ultime uscite con la Nazionale italiana di Roberto Mancini, ha brillato e trascinato gli azzurri alle Final Four di Nations League insieme a Giacomo Raspadori. L’ex giocatore di Verona e Parma, prima ha messo in mostra una grandissima prestazione contro l’Inghilterra di Southgate, poi è andato anche a segno nella sfida decisiva di Budapest con l’Ungheria di Marco Rossi.

Calciomercato Juventus, sondaggio per Dimarco

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe fare dunque un sondaggio per il cartellino di Federico Dimarco. L’esterno sinistro nerazzurro, all’occorrenza anche braccetto di sinistra nella difesa a tre, ha una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro, ma, soprattutto, è legatissimo ai colori dell’Inter e sarà molto difficile farlo muovere da Milano, discorso analogo per la società, molto attenta ai giocatori che hanno una connection così forte con i suoi simboli.