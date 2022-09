Follie Real Madrid, 230 milioni per il doppio colpo da sogno

Il Real Madrid punta il doppio colpo da sogno entro il 2024: nel mirino i due big della Premier League

Il Real Madrid è riuscita a vincere l’ennesima Champions League in una stagione in cui in pochi l’avevano data per favorita.

Il club madrileno si è rinnovato in alcuni reparti, abbassando l’età media: giocatori come Rodrigo, Vinicius, Valverde, Camavinga hanno ringiovanito la squadra e in estate è arrivato un altro giovane talento come Tchouameni. In altri reparti, però, deve ancora iniziare questo processo di ringiovanimento e infatti Florentino Perez sta già studiando le strategie di mercato nel breve termine per avere un ricambio generazionale in alcun ruoli. Il Real, infatti, ha puntato due big assoluti della Premier League per alzare ancora di più il livello e punta a concluderli entro il 2024.

Real Madrid, Haaland e Cancelo nel mirino entro il 2024

Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid ha puntato i due top player del Manchester City, Erling Haaland e Joao Cancelo. Il portoghese ex Inter e Juventus piace ai blancos sin dai tempi del Valencia. Un giocatore che con Guardiola è diventato un jolly, abile sia da terzino che da centrocampista, dove la costante del suo gioco è sempre l’estrema qualità abbinata alla visione di gioco.

Haaland, invece, ha avuto la possibilità di approdare al Santiago Bernabeu ma la concorrenza con Benzema lo ha portato a scegliere il Manchester City dove ad oggi è già un trascinatore. Il Real sa bene che Benzema ha ancora almeno un’altra stagione ad alto livello e per questo punterebbe il bomber norvegese nel 2024. Haaland che ha una clausola rescissoria di 180 milioni di euro.