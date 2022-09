Niente rinnovo, vola da Xavi: Allegri a mani vuote

Il mercato dei parametri zero è ricco di occasioni e anche in Spagna lo sanno bene. Allegri rischia la beffa

Il Barcellona di Xavi sta tenendo bene il passo del Real Madrid in Liga con 5 vittorie e 1 pareggio. Tuttavia i blaugrana, nonostante i grandi acquisti estivi, sono alla continua ricerca di profili che possano puntellare la rosa.

Un addio annunciato in particolare, quello di Jordi Alba, sta facendo fare delle riflessioni ad Alemany, DS del Barcellona. Xavi non può certo lamentarsi visto l’arrivo di Lewandowsky, ma ha sempre manifestato la necessità di correre ai ripari per spostare BaldE in posizione più avanzata. Per fare questo ha necessità di un terzino di ruolo e lo avrebbe già individuato. La Juventus è avvertita.

Xavi soffia il terzino ad Allegri

Stiamo parlando di José Gayà, terzino in scadenza con il Valencia e che Allegri ha seguito assiduamente in questi mesi. Il ventisettenne sarebbe in trattativa con la dirigenza del Valencia per un eventuale rinnovo, ma le condizioni economiche e le richieste del giocatore potrebbero non collimare. Inoltre il ragazzo vorrebbe garanzie sul progetto futuro, in quanto le sue ambizioni da capitano sono alte. Valutato 35 milioni di euro, José Gayà rischia di essere una grave perdita affettiva ed economica per i portuali e Xavi sarebbe pronto a inserirsi qualora le cose tra il giocatore e il Valencia non andassero in porto. Il Barcellona ovviamente fa gola a tutti e, stando a quanto riportato da Sport.es, tra i blaugrana e il terzino ci sarebbero già stati dei colloqui in passato.

Allegri rischia quindi di perdere un parametro zero di un certo calibro, soprattutto se consideriamo che il ventisettenne potrebbe garantire quantomeno 5 anni di buon corso. D’altro canto Xavi vorrebbe arrivare a José Gayà anche per liberare Jordi Alba, in scadenza nel 2024, ma utile per poter fare cassa da una sua cessione prima del termine contrattuale.